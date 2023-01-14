خالد عيش: الشيوخ وافق على دراسة تتضمن توصيات لإدماج سوق العمل غير الرسمى

كتب محمود راغب

قال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن العالم حاليا يمر بالعديد من التحديات جراء تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وما قبلها مما يسمى بربيع عربي تدفع ثمنه بلدان عربية مجاورة حتى الآن.

وأضاف عيش خلال كلمته بمؤتمر “ النقابات والحوار الوطني .. مساحات مشتركة لبناء الجمهورية الجديدة”، الذي يعقد حاليا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، أن تلك التحديات دفع ثمنها العالم أجمع، وفي القلب منه العمال، حيث أعلنت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أرقام مرتفعة للبطالة حول العالم، وغياب الحماية الاجتماعية، وضعف الأجور، وغلق عدد من المنشآت.

وأكد عيش، أنه على الرغم من تلك التحديات، واصلت الدولة المصرية بكل مؤسساتها الوطنية والنقابية، معركتها الكبيرة للاستمرار في استقرار الدولة المصرية من خلال الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن القيادات النقابية والعمالية تعمل بجانب الحكومة في مواجهة الأزمات والتحديات كافة، مشيرا إلى أن القيادات العمالية شاركت في مناقشة مشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.