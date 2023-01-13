100 مليون شجرة.. تشجير طرق مسار العائلة المقدسة وقرى "حياة كريمة" فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية مبادرة "100مليون شجرة"، ودورها فى نشر الوعى البيئي، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، من خلال تغيير السلوكيات، وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

ويأتى ذلك فى إطار متابعة مبادرة "100 مليون شجرة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون برئاسة السيد حمزة، بتنفيذ أعمال التشجير على الطرق الرئيسية والميادين العامة.

وتضمنت أعمال التشجير زراعة 400 شجرة "ماهوجني" إفريقي منتجة للأخشاب وصديقة البيئة ضمن 1000شجرة بوادى النطرون، وجارى استكمال التشجير بطريق وادى النطرون الرست هاوس بطول 3 كيلو متر، كما جارى تشجير طريق مسار العائلة المقدسة مرورا من طريق المدارس حتي حدود قرية كفر داود القبلية وتشجير قرية بني سلامة البحرية وصولاً الي دير الأنبا بيشوي.