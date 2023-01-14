حقوق حلوان تبدأ اليوم تطبيق الاختبارات الإلكترونية كأول كلية نظرية

كتب محمد صبحى

قالت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، إن الكلية ستطبق لأول مرة نظام الاختبارات الإلكترونية لمادة التطبيقات العملية، وذلك بداية من اليوم السبت 14 يناير، وذلك فى معامل كليات القطاع الطبى بحضور لجنة وزارة التعليم العالى، موضحة أنها ستطبق على الفرقة الأولى والثالثة انتظام وبذلك تكون الكلية أو كلية نظرية تطبق نظام الاختبارات الإلكترونية.

وأوضحت الدكتورة أمل لطفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاختبارات الإلكترونية ستطبق اليوم على طلاب الفرقة الأولى انتظام بواقع أكثر من 2000 طالب، موضحة أن الاختبارات ستعقد فى معامل كليات الطب بطاقة استيعابية 700 طالب ومعمل كلية التمريض بطاقة استيعابية 200 طالب مشيرة إلى أنه تم إعلان جداول وأماكن الطلاب على صفحة وموقع الكلية لمعرفة مكان أداء الاختبار .

وأشارت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، إلى أن الاختبار يعقد على 3 فترات ومدته نصف ساعة وتبدأ الامتحانات من التاسعة صباحا.

أكدت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول على مستوى الفرق الدراسية بالكلية وأيضا شعبة الإنجليزى، موضحة أن الكلية أنهت امتحانات التخلفات والكنترول أوشك على الانتهاء من تصحيح مواد التخلفات، لافتة إلى أن الكلية تحولت كليا إلى تطبيق نظام الأسئلة المقالية فى امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول

وأضافت الدكتورة أمل لطفى، أنه تم تسليم نماذج الإجابة للمواد التى أداها الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس للعمل على تصحيح الامتحانات أولا بأول، وذلك تمهيدا لتسليمها إلى الكنترول خلال إجازة منتصف العام للانتهاء من الرصد والمراجعة وتجميع الدرجات تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب.

واستطردت الدكتورة أمل لطفى فى تصريحاتها، أن هناك عددا من الضوابط والمحاذير على طلاب الكلية خلال أداء امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول بداية من ضرورة غلق الموبايل أثناء دخول الامتحان والحرص على الهدوء داخل اللجنة والحضور قبل ميعاد الاختبار ومنع التكدسات، مشيرة إلى أن الكلية ضبط العديد من حالات الغش وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم وفقا لنصوص اللائحة والتى تتراوح العقوبات من حرمان مادة الضبط فقط أو حرمان الطالب من مادة تالية لها أو حرمان تيرم وفقا لجسامة الفعل المرتكب داخل اللجنة.