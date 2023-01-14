جهود صندوق مكافحة الإدمان لحماية الطلاب من المخدرات خلال 2022.. إنفوجراف

كتب J مدحت وهبة

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق إنفوجرافا على الصفحة الرسمية ة للصندوق بفيس بوك، عن جهود الصندوق في تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية على مدار عام 2022، في المدارس والجامعات ومراكز الشباب لتوعية الطلاب بالمراحل المختلفة بأضرار الإدمان، كذلك تنفيذ مبادرات لتوعية الفئات المختلفة "العاملين بالجهاز الإداري للدولة والسائقين والحرفيين بأضرار التعاطى.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات في 4500 مدرسة و276 كلية ومعهد عالي بـ55 جامعة حكومية وأهلية وخاصة ومعهد عالي على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ عدد 400 نشاط متنوع لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات من خلال تنفيذ أنشطة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، وتم شرح آليات عمل الخط الساخن "16023 لعلاج الإدمان، وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز والقبول الاجتماعى وتنشيط الذاكرة، ونسيان الهموم واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 893 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية التي تستهدف التركيز على بعض فئات المجتمع لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات، وتم عقد عدد 18 لقاء موسعا بحضور الفئات المختلفة في محافظات الإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والبحر الأحمر والشرقية والمنصورة والمنيا والغربية وكفر الشيخ ومكتبة الإسكندرية للتوعية بخطورة مشكلة تعاطى المخدرات ، كما تم تنفيذ العديد من المبادرات الميدانية مثل مبادرة "القرار قرارك " للتوعية بآليات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وكيفية التواصل مع الخط الساخن " 16023" لتلقي الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.