تعرف على جهود الدولة فى علاج وتأهيل مرضى الإدمان على مدار 2022.. انفوجراف

وكان الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أوضح أن العوامل الدافعة للتعاطى وفقا لنتائج الخط الساخن للصندوق " 16023" جاءت فى المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل اسرى والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية أيضا توهم البحث عن المتعة،كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج،ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل فى العمل وضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.