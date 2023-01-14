جهاز القاهرة الجديدة: حملات لإزالة المخالفات والإشغالات بالتجمعات الثلاثة

كتب أحمد حسن

وجه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، بالتنسيق بين مديري التنمية والأمن والتعاون مع شرطة التعمير، لشن حملات لإزالة المخالفات والإشغالات بالتجمعات الثلاثة ( الأول والخامس والثالث) ومنطقة الامتداد بالمدينة، وذلك تحت إشراف نواب رئيس الجهاز.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه تم شن حملات بالتجمع الأول ، أسفرت عن غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء للمحال التجارية المخالفة والتي لم يصدر لها رخص تشغيل بالمُولات التجارية بالمستثمرين الشمالية، ورفع الإشغالات من أمام المحال التجارية بالمجاورة 6 بالتجمع الأول، وتم التحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز، كما تم إزالة أعمال بناء مخالفة بروف فيلا بمنطقة الياسمين 3، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء لعدد من الوحدات السكنية المخالفة لممارسة نشاط إداري بالمخالفة لشروط الترخيص والتخصيص بمنطقة البنفسج 6.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملة بمنطقة الامتداد على الباعة الجائلين وعربات بيع المأكولات المخالفة بجميع محاور منطقة الامتداد الشرقي بالمدينة، وذلك بمعرفة إدارة أمن الامتداد وإدارة التنمية بالجهاز.

ونوه عن أن الحملات بالتجمع الخامس، أسفرت عن إزالة جميع الأكشاك المخالفة بالقطاع الأول مركز المدينة، وإزالة غرف سطح مخالفة للنسبة البنائية بالمستثمرين الجنوبية، كما تم إزالة إشغالات الباعة الجائلين أمام مول سعودي بمركز خدمات التجمع الخامس، لافتاً إلى أنه تم شن حملة على عربات بيع الأطعمة والمشروبات والباعة الجائلين بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث وتم التحفظ على المعدات بمخازن الجهاز بمعرفة إدارة الأمن.