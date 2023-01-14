جهاز أكتوبر الجديدة يشن حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع الأنشطة المخالفة

كتب أحمد حسن

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جها ز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم شن حملة نظافة موسعة بإشراف مسئولي الجهاز، لمتابعة أعمال النظافة بمناطق زهراء أكتوبر الجديدة وربوة أكتوبر ومشروع سكن مصر، ومشروعات سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، وذلك في ضوء جهود جهاز المدينة لتطوير منظومة النظافة.

وشدد رئيس الجهاز على المتابعة اليومية لأعمال النظافة بمختلف مناطق المدينة على مدار الأسبوع، ووضع مواعيد محددة للنظافة بكل منطقة، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في الارتقاء بالمظهر الحضاري، والحفاظ على المستوى اللائق، حيث تم إنفاق المليارات من الجنيهات في المشروعات القومية لتوفير جودة الحياة للسكان.

وأعلن المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة للتنمية، أنه فى حالة وجود أي شكاوى بخصوص منظومة النظافة، على الشاكى التوجه فوراً لإدارة النظافة بالجهاز، أو الاتصال بأرقام غرفة الطوارئ (01016658650 - 38849496 ).

وفي سياق متصل، صرح المهندس محمد عبدالمقصود، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة جميع صور التعديات والإشغالات والمخالفات بمنطقة ربوة أكتوبر وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز، موضحاً أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إزالة لمخالفات تغيير نشاط بمبانٍ سكنية تم تحويلها لأنشطة تجارية، كما تم تنفيذ 4 قرارات إزالة مخالفات لـ 4 ورش حدادة، وورشة رخام، بالإضافة لمصادرة المعدات والمضبوطات في جميع مناطق المخالفات، ورفع عدادات المرافق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد المهندس محمد عبدالمقصود، على استمرار حملات الإزالة لجميع صور الإشغالات والتعديات بجميع مناطق المدينة، والتي من شأنها تشويه المظهر الحضاري وتتعدى على حق الجار، كما تستهلك التيار الكهربي بصورة مخالفة مما يضر بالمال العام، بجانب عدم وجود أي مهمات للحماية المدنية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.