جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبد الهادي عبد البصير مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط اشتبه أحمد عبد الرشيد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه وتردده المستمر.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحص وهاني مصطفي فتلاحظ وجود كثافات متماثلة وعبوات متكررة .

وبالعرض على رأفت وهيب مدير الادارة بالإنابة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من محمود سعيد جوهر مدير إدارة الحركة وأحمد عبد الحميد وتامر عبد الله ونورا نعمان مأموري الجمرك، فتبين وجود كمية من أدوات ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة .

قرر أحمد سعد مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 4 لسنه 2023 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .