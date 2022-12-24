جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة وسيف وخنجر

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 ب مطار القاهرة برئاسة مصطفى الجندي مدير الإدارة من ضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة وسيف معدني وخنجر ذو نصل حاد، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرانكفورت على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من ألمانيا اشتبه عبد الرحمن محمود الصياد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إكرامي أشرف ناصف مأمور الفحص وأحمد الشريف رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود أجسام معدنية علي شكل سيف وخنجر داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على عمرو عبد العزيز العميري مدير اداره الحركة وأحمد حمدي عبد العال مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود سيف وخنجر ذو نصل معدني حاد داخل إحدي الحقائب ، فقرر محمود عبد النبي عباس نائب مدير الادارة عرض الاسلحة البيضاء المضبوطة علي المقدم ميشيل نبيل بإدارة المفرقعات بمطار القاهرة فأفاد بأنهما تعدان من الأسلحة البيضاء ومحظورة طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ .

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الرياض على رحلة الخطوط الجوية السعودية اشتبه محمد محمود مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب سويسري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عزيز محمد هديه مأمور الفحص فأفاد بوجود شرائط أدوية متفرقة داخل حقائب الراكب.

ويالعرض على محمود عبد النبي عباس نائب مدير الادارة قام بتكليف عمرو عبد العزيز العميري مدير اداره الحركة وعبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 960 من الأقراص المخدرة أنواع ( tramodol و pregabalin وxanax ) مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب.

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى برقم 171 و172 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرض الراكبين علي النيابة المختصة.

يأتى ذلك بناءا على تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.