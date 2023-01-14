جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته 45قطعة سلاح أبيض وآخر بحوزته أقراص مخدرة

كتب محمود عبد الغني

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي ، برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام، راكبين، الأول بحوزته ٤٥ قطعة سلاح أبيض، والآخر بحوزته ٢٤ شريطا لعقار مدرج بجداول المخدرات.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، استوقف حسن مختار مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من خالد عبد الرحمن، مأمور الجمرك، وأحمد الشريف رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود أجسام معدنية متكررة، قام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، بتكليف أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط ٤٥ سلاح ابيض عبارة عن سكين متعددة الاستخدام، افاد المقدم شريف مصطفي من ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

والحالة الثانية جاءت بالتنسيق مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات فرع المطار، حيث تم ضبط ٢٤ شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٢٤٠ قرص، وذلك اثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا.

تم الضبط بواسطة كل من أحمد مرسي مأمور الجمرك، وعمرو عبد المنعم مدير الحركة، في حضور الرائد احمد سمير، من ادارة مكافحة المخدرات بالمطار.

أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.