"تموين" بورسعيد يضبط 1000 زجاجة مياه معدنية مجهولة المصدر

وتمكنت الحملة التموينية التى أشرف عليها محمد عوض وكيل المديرية وقادها محمد ابراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية وأشرف المليجى كبير مفتشى الرقابة التجارية، من ضبط أحد المخازن بدأئرة حى المناخ وبحوزته 1000 زجاجة مياه معدنية سعة الزجاجة الواحدة 1,50لتر بما يعادل 1500 لتر مياه معدنيه مجهولة المصدر وبدون اى مستند دالة على مصدرها مايحعلها تشكل خطراً على صحة مستهلكيها حال إذا ما كانت ملوثة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية و التحفظ على الكمية المضبوطة وسحب عينات وإرسالها للمعامل المختصة للوقوف على مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



