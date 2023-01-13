غدا بدء امتحانات صفوف النقل بتعليم جنوب سيناء للابتدائية والإعدادية والثانوية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

يشهد غدا السبت بدء امتحانات صفوف النقل بتعليم جنوب سيناء للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية عام / فني للفصل الدراسي الأول يناير 2023..

واستعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء غدا السبت الموافق 14 يناير 2023 لعقد امتحان النقل الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي عام والأول والثاني الفني (زراعي - صناعي - تجاري - فندقي) للفصل الدراسي الأول للعام 2022 / 2023 حيث يؤدي 11648 طالبا/ طالبة من الصفوف (الرابع - الخامس - السادس ) الابتدائي.

كما يعقد امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي لإجمالي عدد 6871 طالبا / طالبة ، وامتحان الصفين الأول والثاني الثانوي العام بإجمالي عدد 10103 طلاب / طالبات وامتحان الصفين الأول والثاني الثانوي الفني (زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ) بإجمالي عدد 2611 طالبا / وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية ا

ومن جانبه أكد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان مع توفير الجو الهاديء للطلاب داخل اللجان، والالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، منوها على غلق أبواب اللجان ومراعاة الدقة في مواقيت بدء الامتحان.

وأضاف محمد موسى دياب مدير التعاقدات بالمديرية أن المديرية انتهت من إرسال جميع خامات الامتحانات من كراسات امتحانات وأحبار وأوراق تصوير تخص المطابع السرية ، مؤكدا أنه تم استيفاء لوزام الامتحان بنسبة 100% بالإدارات الثمانية بالمحافظة.