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تعرف على شروط وأوراق التعيين بوظائف الخط الثالث للمترو.. إنفوجراف

السبت، 14 يناير 2023 05:42 م
تعرف على شروط وأوراق التعيين بوظائف الخط الثالث للمترو.. إنفوجراف وظائف المترو
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع أوراق وشروط الحصول على وظائف بالخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث أعلنت شركة أمن الخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخضر" عن حاجتها لأفراد أمن بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق للذكور فقط.

شروط واوراق التعيين بوظائف الخط الثالث للمترو
شروط واوراق التعيين بوظائف الخط الثالث للمترو

وفى النقاط التالية نعرض أهم التفاصيل للحصول على الوظيفة:

- السن من 21 سنة حتى 40 عاما.

- الراتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

- يتم التعيين فى محطات مترو الخط الثالث "عدلي منصور - الهايكستب  - عمر بن الخطاب - قباء - هشام بركات - النزهة - نادي الشمس - ألف مسكن - ميدان هيليوبليس - هارون - الأهرام - كلية البنات - ستاد القاهرة - المعرض - مطار القاهرة - العباسية - عبده باشا - الجيش - باب الشعرية - العتبة - ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات".
يوجد تأمينات اجتماعية - بوليصة تأمين على الحياة.
مدة ساعات العمل 10 ساعات، 6 أيام ويوم إجازة.
يتم تسليم يونوفورم مجانا، وتقديم التدريب المجانى.
الحصول على الوظيفة أو الاستعلام بدون رسوم.
 
الأوراق المطلوبة:
 "شهادة الميلاد - صورة الرقم القومي - صورة شهادة المؤهل - شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء – فيش سارى".
تقديم الأوراق بميدان العباسيه ابراج الملتقى  - برج السجل المدني الدور التاسع .
 
يذكر أن مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة - جمهورية مصر العربية، فاز بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، والذى يعد شريان حيوي يربط شرق القاهرة بغربها، حيث يضم المشروع أكبر محطة مركزية تبادلية وأكبر ورشة لصيانة قطارات المترو في الشرق الأوسط وأفريقيا.
 
 

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