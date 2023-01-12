وظائف بالخط الثالث للمترو برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة أمن الخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخضر" عن حاجتها لأفراد أمن بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق للذكور فقط، من سن 21 سنة حتى 40 عاما، براتب شهرى 3 آلاف جنيه، بمرتب يبدأ من 3 آلاف جنيه

ويتم التعيين فى محطات مترو "عدلي منصور - الهايكستب - عمر بن الخطاب - قباء - هشام بركات - النزهة - نادي الشمس - ألف مسكن - ميدان هيليوبليس - هارون - الأهرام - كلية البنات - ستاد القاهرة - المعرض - مطار القاهرة - العباسية - عبده باشا - الجيش - باب الشعرية - العتبة - ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات".

وتتميز الوظيفة بوجود تأمينات اجتماعية وبوليصة تأمين على الحياة، ومدة ساعات العمل 10 ساعات، 6 أيام ويوم واحد إجازة، ويتم تسليم يونوفورم مجانا، بالإضافة إلى التدريب المجانى، والحصول على الوظيفة أو الاستعلام بدون رسوم.

الأوراق المطلوبة "شهادة الميلاد - صورة الرقم القومي - صورة شهادة المؤهل - شهادة الخدمة العسكرية".

الأوراق المطلوبة "فيش وتشبيه صورة لشهادة المؤهل – صورة لبطاقة الرقم القومى – صورة لشهادة الميلاد، راتب التعيين 3 آلاف صافى الراتب – العمل 6 أيام في الأسبوع – إجازة يوم واحد – عدد ساعات العمل 10 ساعات – العمل على ورديات – سن التعيين من 21 حتى 40 سنة.



وظائف المترو

يذكر أن مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة - جمهورية مصر العربية، فاز بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، والذى يعد شريان حيوي يربط شرق القاهرة بغربها، حيث يضم المشروع أكبر محطة مركزية تبادلية وأكبر ورشة لصيانة قطارات المترو في الشرق الأوسط وأفريقيا.