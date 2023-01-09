السفينة VENUSE J تغادر سفاجا بحمولة 20 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم، عن مغادرة السفينة VENUSE J وعلى متنها 20 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحري متجهة إلي الهند، وأكدت الهيئة أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن.



وأضافت الهيئة في بيان لها، أن حجم تدوال البضائع اليوم من خلال موانئ الهيئة المختلفة 30 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و576 شاحنة و 362 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 200 شاحنة، و 322 سيارة



فيما شملت حركة الصادرات 26 ألف طن بضائع، 376 شاحنة، و40 سيارة، ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس والسفينة VENUSE J والتي غادرت الي الهند وعلي متنها 20 الف طن فوسفات.



كما غادرت السفينتين الحرية ودليلة، كما تم تداول 2600 طن بضائع عامة ومتنوعة 181 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، وشهد الميناء بالامس رحلات مكوكية وصول وسفر للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 848 راكب بموانئها المختلفة .



