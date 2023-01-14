تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين منتحلا صفة موظف بنك 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة النصب على موظف بالمعاش.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من موطن بالمعاش، بقيام أحد الأشخاص بالإتصال به هاتفياً وإيهامه بأنه موظف بأحد البنوك وطلب منه مراجعة بعض البيانات وإعطاء المُبلغ له أرقام الفيزا خاصته وعقب ذلك اكتشف قيامه بسحب مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل "له معلومات جنائية" مقيم محافظة المنيا، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بإجراء عمليات شراء (أجهزة إلكترونية " هواتف - أجهزة كمبيوتر ") عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتخلص من الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

وباستدعاء المُبلغ اتهمه بالنصب والاحتيال، كما قام المتهم بسداد كامل المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.