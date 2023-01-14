تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما بتهمة إجبار الأطفال على التسول فى المطرية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة استغلال الأطفال فى التسول وضبط بحوزتهم مواد مخدرة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، باستغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية وعدم وجود مأوى ثابت لهم متخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة عين شمس مسرحاً لممارسة ذلك النشاط.

وبمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامى، وحيازته للمخدر بقصد التعاطى والسلاح الأبيض للاستيلاء على متحصلات المجنى عليهم كرهاً عنهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.