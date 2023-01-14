اختلفا على حساب تركيب الخلاط.. قصة عامل قتل "سباك" فى القاهرة

كتب سليم على

شهدت منطقة عين شمس، جريمة قتل بشعة، حيث أقدم عامل على قتل سباك، بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على حساب تركيب خلاط حنفية داخل شقته في دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالى، بنشوب مشاجرة بين شخصين، أسفرت عن مقتل أحدهما، بانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة، تبين وجود جثة لشخص بكامل ملابسه، يعمل سباكا، ملقاه على الأرض ومصاب بعدة طعنات متفرقة في جسده، والطرف الاخر المتهم عامل تم ضبطه وعرضه على جهات التحقيق.

بسؤاله حول الدافع وراء ارتكاب الجريمة، أكد نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على حساب خلاط حنفية قام بتركيبه المجنى عليه، قام على اثراها بإخراج سلاح ابيض وطعنه في جسده حتى فارق الحياه.

كانت النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما استدعت شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، وأخد عينه دم من المتهم لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها شخص مصاب بعدة طعنات وعلى الفور انتقل رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من خلال التحريات وفاة سبك فى العقد الرابع من عمره، بسبب دخوله فى مشاجرة مع عامل على حساب تركيب خلاط حنفية، وتم ضبط المتهم فى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.