تأجيل جلسات محاكمة المتهمة فى حادث مصرع بطل التايكوندو بالغردقة لـ5 فبراير المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

قررت محكمة جنح البحر الأحمر، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف، تأجيل قضية، مقتل اللاعب إبراهيم أحمد عبد الجليل، البطل الأوليمبي في لعبة التايكوندو بعد أن دهسته سيارة بطريق الحجاز إلى جلسة 5 فبراير القادم للإطلاع.

كان لقى اللاعب إبراهيم أحمد عبدالجليل، البالغ من العمر 11 عامًا، لاعب المشروع القومي للموهوبين، البطل الأوليمبي في لعبة التايكوندو بالغردقة، مصرعه بعد أن صدمته سيارة مصرعه بطريق الحجاز أثناء خروجه من الصالة المغطاة بالغردقة بعد إنهاء تمرينه.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المجني عليه غادر الصالة بعد انتهاء التدريب، وأثناء عبوره شارع الحجاز صدمته سيارة ملاكي، وتم إلقاء القبض على المتهمة في الحادث، ونقله لأحد المستشفيات الخاصة، إلا أنه أصيب بغيبوبة ونزيف في المخ حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتحرر محضر بالحادث، وقتها وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي إحالة القضية للمحكمة وتم تأجيلها اليوم لجلسة 5 فبراير.