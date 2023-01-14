اليوم السابع
Ads
السبت، 14 يناير 2023 09:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل جلسات محاكمة المتهمة فى حادث مصرع بطل التايكوندو بالغردقة لـ5 فبراير المقبل

السبت، 14 يناير 2023 08:41 م
تأجيل جلسات محاكمة المتهمة فى حادث مصرع بطل التايكوندو بالغردقة لـ5 فبراير المقبل حادث - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنح البحر الأحمر، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف، تأجيل قضية، مقتل اللاعب إبراهيم أحمد عبد الجليل، البطل الأوليمبي في لعبة التايكوندو بعد أن دهسته سيارة بطريق الحجاز إلى جلسة 5 فبراير القادم للإطلاع. 
 
كان لقى اللاعب إبراهيم أحمد عبدالجليل، البالغ من العمر 11 عامًا، لاعب المشروع القومي للموهوبين، البطل الأوليمبي في لعبة التايكوندو بالغردقة، مصرعه بعد أن صدمته سيارة مصرعه بطريق الحجاز أثناء خروجه من الصالة المغطاة بالغردقة بعد إنهاء تمرينه.
 
وتبين من التحقيقات الأولية أن المجني عليه غادر الصالة بعد انتهاء التدريب، وأثناء عبوره شارع الحجاز صدمته سيارة ملاكي، وتم إلقاء القبض على المتهمة في الحادث، ونقله لأحد المستشفيات الخاصة، إلا أنه أصيب بغيبوبة ونزيف في المخ حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتحرر محضر بالحادث، وقتها وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي إحالة القضية للمحكمة وتم تأجيلها اليوم لجلسة 5 فبراير. 
 
 

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

حوادث الطرق

محكمة البحر الاحمر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة