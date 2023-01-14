أصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا. تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب السيارة رقم 2165 ص ا ج، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي شمال بوابة رسوم مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والفحص، تبين انقلاب السيارة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة كل من: حسنية محمد 37 عاما، عبد الله محمد، 8 سنوات، محمد عبد العليم 28 عاما، يقيمون بمحافظة الفيوم.

كما أصيب: جمعه محمد 50 عاما، محمد محمدين 27 عاما، أحمد محمد 25 عاما، وائل فوزي 26 عاما، أسامة بكر 29 عاما، طارق فوزي 28 عاما، يقيمون بمحافظة قنا.

وأصيب في الحادث: زكي فتحي 62 عاما، سعيد محمد 41 عاما، سيد محمد 51 عاما، شعبان رمضان 34 عاما، يقيمون بمحافظة القاهرة.، بالإضافة إلي 2 أخرين جاري التعرف عليهما.

تم نقل المصابين الـ14 إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور، وانتقل إدارة رجال المرور لرفع آثار الحادث وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة.