بعد منتصف الليل.. القمر يقترن بنجم السماك فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يظهر القمر في طور التربيع الأخير لشهر جمادى الآخرة، وذلك بسماء الوطن العربي اليوم السبت 14 يناير 2023 بعد منتصف الليل، وسيكون مقترنًا بنجم السماك الأعزل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بعد ذلك بساعات، سيصل القمر لحظة التربيع الأخير صبيحة يوم الأحد عند الساعة (02:10 صباحًا بتوقيت جرينتش)، وسيكون من أجمل المناظر التي يتم رصدها عاليا في السماء، بالتزامن مع بداية شروق الشمس وسيبقى مرئياً في السماء إلى أن يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني بأنه احد المع نجوم السماء وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً اكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس، ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر رجب 1444.