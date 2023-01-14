انهيار منزل بقنا والحماية المدنية تنجح فى استخراج محتجزين من تحت الأنقاض

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، من استخراج شخصين كانا محتجزين تحت أنقاض انهيار منزل ببندر قنا في سوق ليبيا.
تلقى مدير أمن قنا، إخطارا يفيد انهيار منزل من الطوب اللبن في سوق ليبيا ببندر قنا، وأسفر حادث الانهيار عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وكان قد أصيب رئيس مركز ومدينة الوقف بقنا وسائق، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة بقرية المراشدة التابعة للمركز شمال المحافظة.
تلقى مدير أمن قنا، إخطارا يفيد انقلاب سيارة 2 كابينة في حادث على طريق المراشدة بمركز الوقف، وأسفر الحادث عن إصابة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.
ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة عزت القناوي، 40 عاما، وأحمد بدوي، 30 عاما، في الحادث، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة