اليوم السابع
Ads
السبت، 14 يناير 2023 04:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

انهيار منزل بقنا والحماية المدنية تنجح فى استخراج محتجزين من تحت الأنقاض

السبت، 14 يناير 2023 02:45 م
انهيار منزل بقنا والحماية المدنية تنجح فى استخراج محتجزين من تحت الأنقاض انهيار منزل - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، من استخراج شخصين كانا محتجزين تحت أنقاض انهيار منزل ببندر قنا في سوق ليبيا.
 
تلقى مدير أمن قنا، إخطارا يفيد انهيار منزل من الطوب اللبن في سوق ليبيا ببندر قنا، وأسفر حادث الانهيار عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
 
وكان قد أصيب رئيس مركز ومدينة الوقف بقنا وسائق، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة بقرية المراشدة التابعة للمركز شمال المحافظة.
 
 
تلقى مدير أمن قنا، إخطارا يفيد انقلاب سيارة 2 كابينة في حادث على طريق المراشدة بمركز الوقف، وأسفر الحادث عن إصابة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.
 
ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة عزت القناوي، 40 عاما، وأحمد بدوي، 30 عاما، في الحادث، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 

 


انهيار منزل

الحماية المدنية

سوق ليبيا

امن قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة

محافظ قنا يكرم رئيس قرية أبو مناع بحرى لتفانيه في العمل.. صور

السبت، 14 يناير 2023 02:07 م

إصابة رئيس مدينة الوقف وسائق بقنا فى حادث انقلاب سيارة على طريق المراشدة

السبت، 14 يناير 2023 12:46 م

حياة كريمة تحقق حلم أهالي قرية بخانس فى قنا.. الانتهاء من إنشاء مجمع خدمات حكومية ووحدة طب الأسرة طبقًا لمعايير التأمين الصحي الشامل.. ومركز تنمية الأسرة والطفل يقدم خدماته لآلاف المواطنين بالقرية.. صور

الجمعة، 13 يناير 2023 11:00 م

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بقنا

الجمعة، 13 يناير 2023 09:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة