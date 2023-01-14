انهيار منزل بقنا والحماية المدنية تنجح فى استخراج محتجزين من تحت الأنقاض

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، من استخراج شخصين كانا محتجزين تحت أنقاض انهيار منزل ببندر قنا في سوق ليبيا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارا يفيد انهيار منزل من الطوب اللبن في سوق ليبيا ببندر قنا، وأسفر حادث الانهيار عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان قد أصيب رئيس مركز ومدينة الوقف بقنا وسائق، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة بقرية المراشدة التابعة للمركز شمال المحافظة.