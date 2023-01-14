انطلاق قافلة جامعة المنصورة "جسور الخير (17)" إلى مدينة القصير بالبحر الأحمر‎‎

الدقهلية - محمد الحبشى

انطلقت صباح اليوم قافلة جامعة المنصورة الشاملة "جسور الخير 17"، إلى مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتقدم القافلة خدماتها الطبية الشاملة والمتكاملة إلى أهالي مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وستتضمن فعاليات القافلة توقيع الكشف الطبي على الأهالي وذلك في مُختلف التخصصات الطبية، وكذلك صرف الأدوية بالمجان من صيدلية القافلة، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة، إضافة لعدد من الفعاليات الترفيهية والتوعوية والتي سينظمها فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا على الأطفال.

وعملت إدارة القافلة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة جميع أعضائها وسلامة الأهالي المنتفعين من خدمات القافلة

وتأتي هذه القافلة ضمن خطة جامعة المنصورة للمساهمة في توفير ونشر الرعاية الصحية في كافة أنحاء الجمهورية، وحرصاً منها على تعظيم دورها في خدمة المجتمع واستكمالاً لسلسلة قوافل جسور الخير المُتكاملة التي بدأتها جامعة المنصورة في عام 2018م، وذلك لتقديم خدماتها المتكاملة لأهالي المحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجاً، ومن المقرر أن تستمر فعاليات القافلة حتى مساء الأربعاء الموافق 18 يناير الجاري.