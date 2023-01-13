"فوده" يشهد السباق التنشيطى استعدادا لمهرجان الهجن والتراث بشرم الشيخ‎‎.. صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

شهد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة، الدورة الأولى للسباق التنشيطي لسباقات الهجن، بحضور ممثلي الوزارات المشاركة ولك بمضمار الهجن بشرم الشيخ.

تابع المحافظ عدة أشواط لسباق الهجن، والتي بدأت من أمس الخميس، وتستمر حتى الغد السبت، بمشاركة 17 محافظة مصرية وأكثر من 800 من الهجن .

أوضح المحافظ أن ذلك في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي للهجن والتراث، المزمع إقامته أواخر فبراير أو أوائل مارس من العام الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

حضر الدورة التنشيطية اليوم، اللواء أحمد الاسكندراني، القائم بأعمال السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومستشاري المحافظ، و ممثلي الوزارات المختلفة المشاركة في المهرجان، محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية، نيابة عن وزير السياحة، و الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، نيابة عن وزيرة الثقافة، وزيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، نيابة عن وزير الشباب والرياضة، وعيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، وإياد ابو الحجاج، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحرير للطبع والنشر، ومديري مديريات الطب البيطري، وتنشيط السياحة، وممثلي القبائل البدوية، ومشايخ وعواقل المحافظة، وعدد من زائري المحافظة من عدة جنسيات.

وأكد المحافظ أن المستهدف من هذه الدورة اختبار المنشآت والمرافق المتطورة في المضمار والوقوف علي كافة الاستعدادات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسباقات تهيئة كل الأجواء المحفزة علي إنجاح المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث والمقرر خلال الأسابيع القادمة، مضيفا أن بذل الجهد في التدريب والإستعداد لتنفيذ المخطط هو أهم عناصر النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة وهو الدرس الذي تعلمناه في مدرسة القوات المسلحة مصنع الرجال حماة الوطن القائمين علي تنميته وازدهاره ورفاهية أبنائه

وجدد فودة دعوته لجميع مربي الهجن والمؤسسات المعنية في كل الأقاليم المشاركة في الفعاليات التي يستضيفها مضمار الهجن بشرم الشيخ والإستفادة من مكونات المشروع الضخم الذي تأسس لمنح فرص غير محدودة لتحقيق مكاسب عديدة ومتنوعة لجميع المشاركين، مؤكدا ثقته في كفاءة الخدمات والتسهيلات التي تم إعدادها لإنجاح المشاركات وتميز الفعاليات في نمط دائم ومتكرر.



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