تعليم الجيزة: 96% نسبة حضور طلاب رابعة ابتدائى لأداء امتحانى الدراسات وICT

كتبت - مرام محمد

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، اليوم الخميس، غرفة العمليات بديوان عام المديرية، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2022/ 2023، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقالت المديرية، إن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائى أدوا اليوم امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية وICT، حيث بلغ إجمالى عدد طلاب الصف الرابع الابتدائى المتقدمين 207284 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96%، فيما بلغ إجمالى عدد طلاب الصف الخامس المتقدمين 203822 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 98%.

وتابعت أن طلاب الصف الأول الإعدادى أدوا اليوم امتحان مادة الهندسة والعلوم بإجمالى عدد 189860 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 95%.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بعدم دخول الطلاب اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والسماعات، مشددا على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التى قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديرى الإدارات لحل أى مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد وجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكدًا أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والفنية التى من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات بشكل سليم.

وأكد اللواء أحمد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات فى محيط المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب، موجها بمنع استخدام المحمول داخل اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.