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انطلاق امتحانات أولى وتانية ثانوى عام.. وعقوبة تصوير الأسئلة الحرمان عامين

السبت، 14 يناير 2023 07:00 ص
انطلاق امتحانات أولى وتانية ثانوى عام.. وعقوبة تصوير الأسئلة الحرمان عامين امتحانات - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تنطلق اليوم السبت 14 يناير امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والإدارات التعليمية، بالتصدى لمحاولات الغش وتصوير الأسئلة، مشددة على أنه يتم تطبيق القانون بحسم على أى طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى، لافتة إلى أن تصوير الأسئلة عقوبته الحرمان من الامتحانات لمدة تصل إلى عامين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان الورقى والإلكتروني يتم عقده فى وقت واحد حسب جداول الامتحانات لكل مادة، مشددة على أن الطالب لن يغادر لجنة الامتحان حتى انتهاء عقد الامتحان الإلكترونى والورقى، لافتة إلى انتهاء المديريات والإدارات التعليمية من الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، حيث تم تجهيز منصة الاختبارات ورفع الأسئلة عليها استعدادا لأداء الامتحان الإلكترونى الذى يمثل 85% وأيضا طباعة أسئلة الامتحان المقالى الذى يمثل 15%.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه تم غلق تعديل بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه فى حالة اكتشاف حالات فردية لتعديلات فى بيانات الطلاب بعد غلق التطبيق الالكترونى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اختبار الطالب ورقيا فى المواد التى تترتب عليها هذه التعديلات بعد تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وموافاة الوزارة بهذه الحالات وصور من محاضر إثبات الحالة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين عن هذه الأخطاء بالمدارس بسبب عدم انتهائهم من التعديلات اللازمة فى المواعيد المحددة سابقا

وأعلنت الوزارة، أنه فى حالة رغبة الطالب بالصف الأول الثانوى بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية بعد غلق الموقع الالكترونى الاستمارة الإلكترونية لتحديث بيانات الطلاب وعدم إمكانية تعديل اى بيانات بها، يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من امتحان المادة التى يرغب فى أدائها بعد أخذ قرار كتابى من الطالب بذلك.

 

 

 

 


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