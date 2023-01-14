النيابة العامة البرازيلية تطلب التحقيق مع بولسونارو

طلبت النيابة العامة البرازيلية، الجمعة، من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق الرئيس السابق جايير يولسونارو، بشأن مسؤوليته المحتملة في تخريب أنصاره لمؤسسات السلطة في برازيليا في الثامن من يناير.
وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر، يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد، بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا منصبه.
النيابة العامة البرازيلية تطلب التحقيق مع بولسوناروالسبت، 14 يناير 2023 02:00 ص
الرئيس البرازيلى السابق جاير بولسونارو
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طلبت النيابة العامة البرازيلية، الجمعة، من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق الرئيس السابق جايير يولسونارو، بشأن مسؤوليته المحتملة في تخريب أنصاره لمؤسسات السلطة في برازيليا في الثامن من يناير.
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