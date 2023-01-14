اليوم السابع
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القوى العاملة تسلم ماكينات خياطة للمتدربات بالمنصورة لإقامة مشروعات صغيرة

السبت، 14 يناير 2023 12:24 م
القوى العاملة تسلم ماكينات خياطة للمتدربات بالمنصورة لإقامة مشروعات صغيرة برنامج التدريب المهنى للقوى العاملة بالمنصورة
كتبت - مرام محمد

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، بشأن متابعة التدريب المهنى بوحدة التدريب المتنقلة، والإشراف على تخريج أول دفعة من المتدربين على مهنة التطريز والخياطة وكهرباء التركيبات، فى قرية برق العز بمدينة المنصورة، وتسليم شهادات التخرج، وذلك ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذاً لتعليمات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالعملية التدريبية وخلق كوادر مؤهله لسوق العمل.
 
وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية فى تقريره للوزارة، أنه حضر فعاليات ختام البرنامج التدريبي يرافقه اللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظة الدقهلية، والدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب ومجموعه من قيادات العمل المجتمعي بالمحافظة، مؤكداً أن مهنة الخياطة والتطريز تلقى إقبالا كبيراً من السيدات بالقرية، حيث مكنهم التدريب من تعلم حرفة تساعدهم في إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
 
وأضاف مدير المديرية أنه تم تسليم شهادات التخرج لعدد 20 متدربة، كما تم تسليم أوائل الخريجات من الدوره عدد 7 ماكينات خياطة مكافأة على تميزهم وتفوقهم، كما تم تسليم عدد 10 شهادات اجتياز دورة التدريب للمتدربين علي مهنة الكهرباء التركيبات، وقدمت المتدربات كل الشكر والتقدير للمديرية على جهودها فى تدريب الشباب، معربات عن سعادتهن بإجتياز الدورة بكفاءة، وإنتاج منتجات عالية الجودة.   
 
وأشار مدير المديرية إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار دور الوزارة في تأهيل الشباب للمهن التي يتطلبها سوق العمل، فضلا عن مساعدتهم في إقامة المشروعات الصغيرة والتي تسهم في تحويل الشباب من راغبي العمل الى أصحاب أعمال، ووعد باستمرار هذه الدورات لما لها من أثر فعال في زياده كفاءتهم ومهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
 
 
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