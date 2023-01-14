القوات العراقية تعتقل 32 إرهابيا في خمس محافظات مختلفة

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، إلقاء القبض على 32 إرهابيًا في خمس محافظات.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "بجهد استخباري متواصل وضمن واجباته في ملاحقة فلول عناصر داعش الإرهابي، نفذ جهاز الأمن الوطني سلسلة عمليات نوعية ناجحة تمكن خلالها من إلقاء القبض على 32 متهماً بالإرهاب، من ضمنهم عناصر بارزة في عصابات داعش ممن نشطوا في محافظات (الأنبار، نينوى، كركوك، ديالى، وبغداد)".



وأضافت - في بيانها - أن "العمليات جاءت بعد نصب كمائن محكمة وتنفيذ مذكرات قبض قضائية".