انفجار داخل حقل غاز كورمور فى إقليم كردستان

وكالات

أفادت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، بوقوع انفجار داخل حقل كورمور الغازي في السليمانية، مشيرة الى عدم وصول التحقيقات لنتائج تثبت تنفيذ الهجوم بالصواريخ.

وقال وكيل وزارة الثروات الطبيعية، أحمد المفتي، لشبكة "رووداو" إن "انفجارا وقع في حقل كورمور، وإن سبب وطبيعة الانفجار لا يزالان مجهولين"، مؤكدا أن "القوات الأمنية باشرت بفتح تحقيق بشأن الانفجار".

وأفاد بأنه "لغاية الان، لم تتوصل التحقيقات حول الهجوم الأخير على حقل كورمور بأن الهجوم نفذ بواسطة صواريخ أو كاتيوشا".

ويعد حقل كورمور من أكبر حقول الغاز داخل إقليم كردستان، ويقوم بتزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى تأمين حاجة السكان من غاز الطبخ والتدفئة.

وتعمل في الحقل شركتا "دانة غاز" و"الهلال" الإماراتيتان.