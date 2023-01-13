نقابة العاملين فى الصحافة تعقد غدا جمعية عمومية ومؤتمرا حول الحوار الوطنى

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والاعلام والنشر والثقافة مؤتمرا بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر تحت عنوان"النقابات والحوار الوطني .. مساحات مشتركة لبناء الجمهورية الجديدة إلى جانب عقد جمعيتها العمومية "بحضور عدد من القيادات النقابية العمالية.

وقال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة فى بيان، إن المؤتمر سيناقش عددا من الموضوعات الهامة والتي يأتي على رأسها مشاركة النقابات العمالية في الحوار الوطني وكيفية تفعيل دورها للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن النقابيين قادرون على تقديم رؤية مشتركة لتطوير اداء المنظمات النقابية.

وأعلن البدوي أن النقابة العامة ترحب بأى مقترحات من جميع النقابيين بشأن آليات تفعيل الدور النقابي بقوة على كافة المستويات .