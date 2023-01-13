اليوم السابع
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الجمعة، 13 يناير 2023 10:17 م
أكرم القصاص
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نقابة العاملين فى الصحافة تعقد غدا جمعية عمومية ومؤتمرا حول الحوار الوطنى

الجمعة، 13 يناير 2023 10:11 م
نقابة العاملين فى الصحافة تعقد غدا جمعية عمومية ومؤتمرا حول الحوار الوطنى مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والاعلام والنشر والثقافة
كتبت آية دعبس

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تعقد النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والاعلام والنشر والثقافة مؤتمرا بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر تحت عنوان"النقابات والحوار الوطني .. مساحات مشتركة لبناء الجمهورية الجديدة إلى جانب عقد جمعيتها العمومية "بحضور عدد من القيادات النقابية العمالية.
 
وقال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة فى بيان، إن المؤتمر سيناقش عددا من الموضوعات الهامة والتي يأتي على رأسها مشاركة النقابات العمالية في الحوار الوطني وكيفية تفعيل دورها للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن النقابيين قادرون على تقديم رؤية مشتركة لتطوير اداء المنظمات النقابية.
 
وأعلن البدوي أن النقابة العامة ترحب بأى مقترحات من جميع النقابيين بشأن آليات تفعيل الدور النقابي بقوة على كافة المستويات .
 
 

مجدى البدوى

الحوار الوطنى

نقابة العاملين بالصحافة

الحوار الوطني



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