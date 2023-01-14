الصحة: هيئة الإسعاف تمتلك 97 سيارة مزودة بحضانات موزعة على جميع المحافظات

كتب ــ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، قيام سيارات هيئة الإسعاف المصرية بتقديم خدمات الحضانات المتنقلة من وإلى المستشفيات لـ63 ألفا و846 طفل مبتسر خلال عام 2022، بمعدلات استجابة زمنية تعد الأعلى في تاريخ هيئة الإسعاف المصرية منذ نشأتها، وبانخفاض في متوسط زمن الاستجابة بمقدار 5.3% مقارنة بعام 2021.

يأتي ذلك في إطار خدمة الحضانات المتنقلة التي تتيحها هيئة الإسعاف المصرية، والتي تعد واحدة من أهم الخدمات التي تعكس وبوضوح نهج هيئة الإسعاف المصرية كهيئة وطنية غير هادفة للربح.

وأوضح الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن الهيئة تمتلك 97 سيارة إسعاف مزودة بحضانات محمولة، موزعة على جميع محافظات الجمهورية، كما تمتلك الهيئة 91 جهاز تنفس صناعي، والذي يعد عاملا فارقا في إنقاذ بعض حالات الأطفال المبتسرين.

ونوه «جاد» إلى أن الهيئة قامت بنقل 63 ألفا و846 طفل مبتسر، منهم 10 آلاف و891 مولودا كانت حالتهم دقيقة جدًا، وخضعوا للنقل على أجهزة التنفس الصناعي، مما يعد دليلاً على دقة وكفاءة العمل التي تتميز بها الطواقم الإسعافية.

ولفت إلى أن إقليم القاهرة الكبرى جاء في المرتبة الأولى من حيث المعدل الأعلى لنقل المبتسرين، يليه إقليم الدلتا، ثم محافظات إقليم شمال الصعيد، ثم إقليم القناة، ومحافظات وسط وجنوب الصعيد.

وكشف «جاد» أن الزيادة المضطردة في زيادة طلب خدمات الحضانات المتنقلة، ترجع إلى زيادة حالات الولادة القيصرية غير المبررة، والتي احتلت فيها مصر مرتبة متقدمة بشكل يمثل خطورة صحية على صحة الأم والطفل.