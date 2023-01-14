الصحة العالمية تعتمد 6 علاجات فعالة لعلاج كورونا وتوصى باستخدامها

كتبت أمل علام

قامت منظمة الصحة العالمية بتحديث إرشاداتها مؤخرًا، فيما يتعلق بأدوية كورونا، وفترة العزل، واستخدام الأقنعة للحد من انتشار الفيروس، وكشفت منظمة الصحة العالمية، في بيان جديد لها، عن أنها قامت بتوسيع توصياتها القوية لاستخدام nirmatrelvir-ritonavir المعروف أيضًا باسم باكسلوفيد ""Paxlovid، كما يجب على النساء الحوامل أو المرضعات المصابات بفيروس كورونا غير الحاد استشارة الطبيب لتحديد ما إذا كان يجب عليهن تناول هذا الدواء، بسبب "الفوائد المحتملة" وعدم الإبلاغ عن الأحداث الضائرة.

أوصت منظمة الصحة العالمية بـ Nirmatrelvir-ritonavir لأول مرة في أبريل 2022، وتوصي منظمة الصحة العالمية بشدة باستخدامه في المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة من كورونا المعرضين لخطر دخول المستشفى، في ديسمبر 2022، تم اعتماد أول منتج عام للدواء من قبل منظمة الصحة العالمية.

كما راجعت منظمة الصحة العالمية الأدلة الخاصة بدواءين آخرين، وهما سوتروفيماب وكازيريفيماب-إيمديفيماب، وحافظت على توصيات قوية ضد استخدامها لعلاج كورونا، تفتقر أدوية الأجسام المضادة أحادية النسيلة هذه أو تقلص نشاطها ضد المتغيرات الفيروسية المنتشرة حاليًا.

يوجد حاليًا 6 خيارات علاجية مثبتة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، 3 منها تمنع دخول المستشفى للأشخاص المعرضين لمخاطر عالية و3 خيارات تنقذ حياة المصابين بمرض خطير، باستثناء الكورتيكوستيرويدات" الكورتيزون"، يظل الوصول إلى الأدوية الأخرى غير مُرضٍ على مستوى العالم.