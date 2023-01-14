مركز جماليا الروسى يطور لقاحا جديدا لفيروس كورونا يستهدف متحور XBВ.1.5

كتبت أمل علام

أعلن ألكسندر جينسبورج، مدير مركز جماليا لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسى، أن خبراء المركز بدأوا العمل على تطوير لقاح مضاد متغير XBВ.1.5 أو ما يطلق عليه "كراكن"، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأضاف جينسبورج، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن خبراء المركز يعملون على تطوير لقاح مضاد لجميع المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا بما فيها "كراكن".

وأكد، أن العلماء بدأوا في تطوير لقاح جديد، يكون مضادا لجميع متغيرات فيروس كورونا التي تبدأ بحرف Х- XBB و XBВ.1.5 "كراكن" مضيفا، إنه لكني لا أعلم مدى سرعة انتشار متغير XBВ.1.5 ، ويجب الانتهاء من تطوير اللقاح الجديد بأسرع وقت.

وكانت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك، قد أعلنت في وقت سابق، أن الحماية المناعية التي نشأت بعد الإصابة سابقا بفيروس كورونا أو التطعيم، قد لا تكون كافية عند الإصابة بمتغير "كراكن".

في وقت سابق، أوضح مدير مركز جماليا الروسى، إن العلماء بدأوا في تطوير لقاح جديد ضد كورونا والتي ستشمل الحماية ضد متغيرات فيروس كورونا الجديدة وهى XBB و XBB.1.5 وهى من المتغيرات الفرعية لسلالة الفيروس التاجى اوميكرون Omicron ، والذى يطلق عليه Kraken

قال ألكسندر جينسبرج، مدير مركز جماليا القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن تحديث تركيبة لقاح ضد فيروس كورونا قد يستغرق من شهرين إلى 3 أشهر.