السمك أشكال وأنواع.. سوق بورسعيد الجديد مصدر للأوميجا 3 والفوسفور.. صور

بورسعيد - محمد عزام

في سوق الأسماك الجديد بمحافظة بورسعيد، ترى العديد من أنواع وأشكال السمك والمخلوقات البحرية التي يتم تسويتها بألذ الطرق وتُعد مصادر الأوميجا 3 والفوسفور الذي يقدم فائدة كبيرة لجسم الإنسان.

وأجرى "تلفزيون اليوم السابع"، جولة داخل سوق الأسماك في نطاق حي العرب ببورسعيد، والذي يعد أحد اكثر الأسواق الحضارية للأسماك على مستوى محافظات الجمهورية.

وينقسم السوق إلى أماكن عديدة بداية من البوابة الرئيسية في شارع النصر، والتي تزينها عدد من المطاعم التي تقدم دائماً عروض للفلكلور الشعبي الشهير لآلة السمسمية، وبعد البوابة وفي بداية السوق تأتي محال بيع الأسماك بالجملة والخاصة بكبار التجار.

تتعدد بعد ذلك المحال ما بين بيع الأسماك وتسويتها ولوازم موائد الأسماك والبحريات من الخضروات والمملحات كالباذنجان واللفت والخيار والفلفل وغيرهم، ثم تنتشر المحال الخاصة بالبيع القطاعي إلى نهاية السوق.

وتتنوع الأسماك والبحريات في سوق بورسعيد وتختلف أسعارها على حسب الموسم الخاص بكل مخلوق بحري، وتنتشر في هذه الآونة البوري المبطرخ الذي يصل سعره إلى 100 جنيه للكيلو ذات الحجم الكبير، والجمبري الذي يبدأ من 100 ويصل إلى 250 على حسب النوع والحجم، ويعد مصدر للفوسفور، وكذلك سمك الشبين "مسمار الضهر" الذي يوفر الأوميجا 3 للجسم.

ويشهد سوق السمك الجديد بحي العرب، إقبالا كبيراً من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، ويقوموا بمشاركة البائعين الرقص على نغمات الأغاني خلال عمليات البيع والشراء.

وأكد عدد من زائري بورسعيد حرصهم على زيارة السوق والذي اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ذات الأسعار المتميزة، حيث يعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشاد المواطنون من محافظة بورسعيد، بالصرح الخدمي والتجربة الرائدة لمحافظة بورسعيد في مجال الأسواق، مؤكدين أنه جرى إقامة سوق بورسعيد على أحدث مستوى عالمي.

ويجري محافظ بورسعيد، جولات ميدانية باستمرار داخل سوق الأسماك، لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، والتأكد من الحفاظ على المستوى الحضاري المتميز الذي يتمتع به سوق الأسماك، والذي يعد تجربة فريدة لمحافظة بورسعيد، وأصبح ملتقى للزائرين من جميع محافظات الجمهورية.



أسعار-الأسماك-ببورسعيد



الأسماك-أشكال-وأنواع



الأسماك-في-الفروشات



الجمبري-والسمك



السمك-المبطرخ



السمك-في-الفروشات



السهلي-المبطرخ



السيبيا



الشخرم