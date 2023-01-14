السلطات الأوكرانية تطالب سكان العاصمة بدخول الملاجئ بعد قصف كييف

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت السلطات في أوكرانيا أن هجمات صاروخية استهدفت منشآت للبنية التحتية للطاقة في كييف ومحيطها، وأكد عمدة كييف وقوع انفجارات في إحدى ضواحي العاصمة.

وعلى الفور دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، التي اتهمت روسيا بقصف منشآت للبنية التحتية الرئيسية بالعاصمة.

وقال نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو على تلجرام إن "هجوما صاروخيا على منشآت بنى تحتية حيوية" في كييف مستمر، فيما تحدث رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عن انفجارات في منطقة دنيبروفسكي وحضّ السكان على "البقاء في الملاجئ".

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا ياروسلاف يانوشيفيتش، أن القوات الروسية قصفت مستشفى للأطفال فى الإقليم وألحقت أضرارا بوحدة رعاية الأطفال حديثى الولادة.

حينها قال يانوشيفيتش: "يواصل الروس القتال ضد مستشفى خيرسون الإقليمي للأطفال.. ومساء أمس، هاجم رجال الشرطة منشأة الرعاية الصحية مرة أخرى وأطلقوا النار على الوحدة التي تقدم فيها الرعاية الطبية للأطفال حديثى الولادة".