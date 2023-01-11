وقال يانوشيفيتش - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "يواصل الروس القتال ضد مستشفى خيرسون الإقليمي للأطفال.. ومساء أمس، هاجم رجال الشرطة منشأة الرعاية الصحية مرة أخرى وأطلقوا النار على الوحدة التي تقدم فيها الرعاية الطبية للأطفال حديثى الولادة".

وأوضح المسؤول الأوكراني أن المبنى المكون من ستة طوابق لوحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة تضرر وتحطمت جميع نوافذه، كما لحقت أضرار بالعيادة الشاملة بالمستشفى بسبب القصف.