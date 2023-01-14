السجن المشدد 3 سنوات لـ4 متهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ر" و "ا.م" و "ح.ع" و "و.م"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار في الحشيش والشابو وجوهر المبثامقيتامين بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى إبراهيم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج وإدارة مكافحة المخدرات بسوهاج عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الإتجار في المخدرات وترويجه على عملائهم من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 7 أكياس من الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين وعدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزة المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت، بمعاقبة المتهم "م.ج.ح" بالحبس سنة مع الشغل، بتهمة الاتجار وتعاطى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين، كما قضت بمعاقبته بالحبس 6 شهور بتهمة إحراز سلاح أبيض بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين وتعاطيه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 4 أكياس من الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بإلاتجار وتعاطى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.