الحبس مع الشغل سنة واحدة لمتهم بالاتجار وتعاطى المخدرات فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ج.ح" بالحبس سنة مع الشغل، بتهمة الاتجار و تعاطى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين، كما قضت بمعاقبته بالحبس 6 شهور بتهمة إحراز سلاح أبيض بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين وتعاطيه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 4 أكياس من الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بإلاتجار وتعاطى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ا." عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة قسم الكوثر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز الكوثر عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم الكوثر عن اتجار المتهم فى الهيروين وترويجه على عملائه والمتعاطين من الشباب وراغبى الشراء بدائرة القسم.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم القبض على المتهم وبحوزته 6 لفافات من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت مصادرة المضبوطات وإحالة إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.