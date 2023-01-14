الرئيس السيسي يوجه باستمرار تقديم صندوق "تحيا مصر" مساهماته وتعزيز أنشطته

محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صندوق "تحيا مصر" في تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه، في إطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ وذلك استنهاضاً لقدرات الدولة الذاتية كإحدى أدوات التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية، وكذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية اللواء محمد أمين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول نشاط صندوق تحيا مصر ومساهمته في دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية.

وعرض اللواء محمد أمين، مجمل نشاط ومساهمات صندوق "تحيا مصر"، والدور الحيوي والآخذ في التطور الذي يقوم به منذ تأسيسه كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ونجاحه في العديد من القطاعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات.

وتجاوز إجمالي المساهمات التي ضخها الصندوق في مختلف القطاعات والمجالات على مستوى الجمهورية منذ إنشائه وحتى الآن مبلغ 22 مليار جنيه؛ بما في ذلك مجال التطوير العمراني والإسكان البديل بحوالي 7 مليارات جنيه، ومجال الرعاية الصحية بحوالي 5ر11 مليار جنية؛ كالإجراءات الطبية المصاحبة لجائحة كورونا والمبادرات الصحية المتنوعة والاجهزة الطبية بالمستشفيات، إلى جانب عدد آخر من المجالات كمبادرات الحماية الاجتماعية بحوالي مليار 300 مليون جنيه، والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل بحوالي 400 مليون جنيه، والتعليم بحوالي 531 مليون جنيه، وبرنامج رعاية الموهوبين بحوالي 200 مليون جنيه، وقطاع الاستثمارات بحوالي 400 مليون جنيه، فضلاً عن التدخل في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية بمبلغ حوالي مليار جنيه.