الحكومة تنفى وقف بطاقات تموين لم يتلق أصحابها رسالة صرف المقررات التموينية

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف البطاقات التموينية التي لم يتلقى أصحابها رسالة صرف المقررات التموينية للشهر الجاري، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف البطاقات التموينية التي لم يتلقى أصحابها رسالة صرف المقررات التموينية للشهر الجاري، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية دون إيقاف، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، مُوضحةً أنه لا علاقة بين عملية صرف المقررات التموينية، وإرسال الرسائل النصية الخاصة بعملية الصرف، حيث أن الرسالة الخاصة بتفاصيل عملية صرف المقررات ترسل لمن قام بعملية تسجيل وتحديث رقم الهاتف المحمول، دون التأثير على غير المسجلين لأرقام هواتفهم، مُناشدةً أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يقوموا بتسجيل أرقام هواتفهم المحمولة على قاعدة البيانات، ضرورة التسجيل من خلال مكاتب التموين أو المنصات الإلكترونية (دعم مصر - مصر الرقمية)، وذلك لتسهيل التعامل في الدعم المقدم لهم، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدي الدعم، مع الاستفادة بالخدمات التكنولوجية التي تقدمها الوزارة.

وفي سياق متصل، تم البدء منذ الأول من يناير 2023، تعميم عملية إرسال الرسائل إلى أصحاب البطاقة التموينية، عقب صرف المقررات التموينية، وذلك على مستوى جميع المحافظات، والتي تتضمن تفاصيل صرف المقررات، وأنواع وكميات السلع التي حصل عليها المستفيد من تاجر التموين ضمن مقرراته التموينية.