التعليم تشكل لجنة للتحقيق فى تعطل إجراءات امتحان الطلبة المصريين بالخارج

كشفت مصادر فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه بتشكيل لجنة فورية للتحقيق فى الأسباب التى أدت إلى تعطل إجراءات امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج والوقوف على المشكلات والمتسبب فيها مع مجازة المسؤولين عن هذه المشكلات واتخاذ الاجراءات القانونية وعرض نتائج التحقيق الاثنين الموافق 16 يناير.

وأضافت المصادر أن الدكتور رضا حجازى وجه أيضا بالتنبيه على كافة القائمين على الامتحانات باتخاذ كل السبل فى مصلحة الطلاب ورفع أى معاناة عنهم وتكليف الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى بمتابعة التحقيقات.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه فى إطار حرص وزارة التربية و التعليم والتعليم الفنى على مصلحة الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات من أبنائنا فى الخارج والتى تتم هذا العام بنظام الفصلين الدراسيين لأول مرة ونظرا للضغط الشديد الذى تم على المنصة الإلكترونية للامتحانات عن طريق الطلاب، فقد تقرر إتاحة منصة جديدة للإمتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين فى الخارج، والتى تتميز بإتاحة الامتحانات بشكل أكثر سرعة وسهولة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أيضا إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد إنتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح الفرصة للطالب الذى لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكترونى خلال الفترة المحددة، القيام بتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات أو إرسالها عبر البريد السريع إلى مقر إدارة أبناؤنا فى الخارج بالإدارة العامة للامتحانات أسوة بما تم العام الماضي.

وتود وزارة التربية والتعليم التأكيد على طمأنة أبنائنا الطلاب فى الخارج باتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حقوقهم فى أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وسوف نوافيكم بروابط المنصة الإلكترونية الجديدة لكل مرحلة من المراحل التعليمية خلال الساعات القليلة القادمة.