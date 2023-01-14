اليوم السابع
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"الأعلى لشئون خدمة المجتمع" يبحث تنظيم فعاليات بالجامعات عن تغير المناخ

السبت، 14 يناير 2023 10:47 ص
"الأعلى لشئون خدمة المجتمع" يبحث تنظيم فعاليات بالجامعات عن تغير المناخ اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
كتب محمد صبحى

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عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدورى بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.
 
وفى بداية الاجتماع، قدم المجلس التهنئة للدكتور مصطفى رفعت، لتوليه منصب القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، كما قدم المجلس الشكر للدكتور محمد لُطيف لما قدمه من جهود مثمرة خلال توليه منصب أمين المجلس الأعلى للجامعات.
 
وفى كلمته، أعرب الدكتور مصطفى رفعت عن سعادته بالتعاون مع أعضاء المجلس، مقدمًا الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على ثقته فيه بتوليه منصبه الجديد، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين أمانة المجلس والجامعات المصرية؛ فيما يخدم تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمي، وخدمة المجتمع والعمل على تنمية الببئة.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تقريرًا حول دور الجامعات المصرية فى المشروع القومى لمحو الأمية، حيث ساهمت الجامعات فى محو أمية ما يقرب من مليون مواطن، منذ تكليف الجامعات بهذا الملف عام 2019، وهو ما يعُد إنجازًا كبيرًا للجامعات المصرية، وذلك فى إطار الخدمة المُجتمعية التى تقوم بها الجامعات تجاه المجتمع المُحيط بها.
وناقش المجلس الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالجامعات المصرية، ومساندة دور الرائدات الريفيات.
 
كما ناقش المجلس مقترحًا بشأن إطلاق قافلة طبية مُشتركة لإحدى دول حوض النيل، كما ناقش المجلس معايير مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة خلال عام 2023، وناقش المجلس أيضًا تنظيم الجامعات فعاليات مُشتركة على مستوى جامعات كل إقليم من أقاليم الجمهورية؛ لتناول التحديات التى تواجه الأقاليم فيما يتعلق بملف التغيرات المناخية.
 

المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع

التغيرات المناخية

التعليم العالى

اخبار الجامعات



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