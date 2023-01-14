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فتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية.. اعرف شروط التقديم

السبت، 14 يناير 2023 01:00 ص
فتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية.. اعرف شروط التقديم جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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يبدأ المجلس الأعلى للجامعات فى فتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية بداية من يوم السبت 21 يناير الجارى ويستمر حتى يوم الخميس 26 يناير، وفيما يلى يرصد اليوم السابع أبرز شروط الترشح لمنصب رئيس جامعة وهى. 

 

1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة وأن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أي منهما.

2- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح.

3- إلا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

4- ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبة من قبل السلطة المختصة.

6- ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

وكان أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية وذلك فى إطار صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022 ، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

 

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة طبقاً للجدول الزمني ، وذلك لجامعات:

جـامعـــة عـين شمــس

جـامعـــة بنهـــــــا

جـامعـــة كفـــر الشـــيخ

جـامعـــة ســـوهـاج               

جـامعـــة دمنهــــــور           

جـامعـــة دميــــــاط   

جـامعـــة الــــوادي الجـــديــد

جـامعـــة مطــــــروح


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