الأرصاد: الأمطار ستمتد من مطروح للقاهرة الكبرى الإثنين المقبل

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتور ايمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد تقلبات جوية منذ 3 أيام، حيث تعرضت العديد من المحافظات لأمطار ما بين متوسطة وغزيرة، وأكثر المحافظات التي تأثرت بالأمطار هي مطروح وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن القاهرة الكبرى فجر اليوم شهدت أمطارا خفيفة في مناطق متفرقة، بينما بداية من يوم الأحد سنشهد أمطارا خفيفة على الإسكندرية وبعض محافظات الوجه البحرى، بينما مساء الأحد سنتعرض لمنخفض جوى وسنشهد أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية ما بين السلوم ومطروح .

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تدريجيا مع حركة المنخفض سنشهد الأمطار يوم الإثنين تمتد للوجه البحرى والقاهرة الكبرى وسيناء ولكن ستكون أقل غزارة من المناطق الغربية .