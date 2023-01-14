استكمال علاج الطفل الصربى المريض بالتوحد في مركز طبي بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

بدأ اللواء محافظ جنوب سيناء زيارة لدولة صربيا على رأس وفد رسمى وعرض سفير مصر بصربيا حالة الطفل الصربي نيكولا شيسوفيتش المريض بالتوحد والذي قرر المحافظ العام الماضى علاجه بشرم الشيخ.

وأصدرت محافظة جنوب سيناء بيانا اليوم السبت، قالت فيه إنه بعد انتهاء رحلة علاجه وعودته إلى صربيا وبعد فحص الطبيب المعالج بصربيا أفاد بنجاح التجربة وطالب بإعادة استكمال علاجه بشرم الشيخ، بعد الإشادة بنجاح المرحلة الأولى من العلاج العام الماضى وتصريح سفير مصر في بلجراد بأن علاج الطفل الصربى في مصر يعد مثالا على الدعم الإنسانى المتبادل بين الشعبين المصرى والصربى، وتم التواصل مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء من خلال وزارة الخارجية المصرية والتنسيق مع سفارة مصر بصربيا، حضر الطفل مرة أخرى لشرم الشيخ وبدأ استكمال العلاج.

وأمر المحافظ باستقبال الطفل وأسرته مع توفير الإقامة لهم بأحد الفنادق الـ ٥ نجوم إقامة كاملة مع الانتقالات وسوف يستمر الطفل في كورس العلاج حتى ٣٠ يناير.