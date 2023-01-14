"اتدفنوا فى حضن بعض".. وفاة زوج بعد ساعتين من دفن عروسه فى العاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

شيع أهالي مدينة العاشر من رمضان منذ قليل، جنازة عريس توفى من الحزن على وفاة زوجته التي توفيت صباح اليوم السبت، بعد تعرضها لأزمة قلبية أثناء النوم، وجرى دفن الاثنين بجوار بعضهما في مقبرة واحدة، بمقابر أسرتهم في مدينة العاشر.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة العاشر من رمضان، لوفاة أحمد عباس 43 سنة مقيم بالمجاورة 25، وذلك بسبب الحزن على وفاة زوجته "فاتن.ا" 35 سنة، التي مر على زواجها منه أقل من خمسة أشهر.

وأكدت أسرة الزوجين، أن أحمد اكتشف وفاة الزوجة صباح اليوم، أثناء محاولة ايقاظها، بعدما تأخرت عن موعد استيقاظها يوميا، وجرى توقيع الكشف الطبي عليها وتبين تعرضها لأزمة قلبية أثناء نومها، وصرح بالدفن، وهو الخبر الذي لم يتحمله الزوج و سقط مغشيا علية فور تاكده من وفاتها ، و نقل الي مستشفي خاص ، ليتوفي هو الاخر بعد ساعات من نقله.

تلقي اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية، اخطار من ادارة البحث الجنائي بوفاة زوجين في نفس اليوم، الزوجة فاتن 35 سنة، وأحمد عباس الزوج 43 سنه، وفاة طبيعية.