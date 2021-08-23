وفاة إمرأة حزنًا على زوجها بعد يوم من مقتله على يد بلطجية بالشرقية

لفظت ربة منزل، أنفاسها الأخيرة، قبل قليل؛ حزنًا على مقتل زوجها، عجوز بمنتصف العقد السابع من العمر، والذى لقى مصرعه إثر إصابته بضربة بواسطة سلاح أبيض سنجة على رأسه على يد خارجين على القانون وأصابوا شقيقه بجروح بأنحاء متفرقة بالجسد بناحية شوبك بسطة التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، وذلك وفقًا لأقوال أسرة المجنى عليه.

كان اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ يفيد بمقتل المدعو مجدى أحمد غنيم 63 سنة، مزارع، مُقيم بقرية «شوبك بسطة» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق؛ متأثرًا بإصابته إصابة بالغة بالرأس، وإصابة شقيقه محمد مزارع، بجروح، وذلك بناحية شوبك بسطة التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

بالانتقال والفحص وبسؤال أسرة المجنى عليه، أفادوا باعتداء خمسة أشخاص خارجين على القانون بلطجية على المتهم وشقيقه بأسلحة بيضاء، بينها سنجة ضرب بها أحدهم المجنى عليه الأول ما أسفر عن مقتل المجنى عليه وإصابة شقيقه، فى تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبعد ساعات من مقتل المجنى عليه فى الواقعة التى جرت مساء الأحد، وقبل دقائق قليلة، توفيت زوجة المجنى عليه، وتُدعى آمال ربة منزل، وفارقت الحياة حزنًا على مقتل زوجها.