إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين بجوار كمين كرم عمران على الطريق الزراعي بقنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل على الطريق الزراعي بجوار كمين كرم عمران بقنا، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية لموقع الحادث برئاسة مدير الحماية المدنية بقنا وتم تيسير حركة السير، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا أيضًا، من استخراج شخصين كانا محتجزين تحت انقاض انهيار منزل ببندر قنا في سوق ليبيا.

تلقي مدير امن قنا، اخطارا يفيد انهيار منزل من الطوب اللبن في سوق ليبيا ببندر قنا، وأسفر حادث الانهيار عن إصابة شخصين وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.