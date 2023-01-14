اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 يناير 2023 12:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بقنا

السبت، 14 يناير 2023 10:32 م
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بقنا حادث - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين بجوار كمين كرم عمران على الطريق الزراعي بقنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل على الطريق الزراعي بجوار كمين كرم عمران بقنا، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية لموقع الحادث برئاسة مدير الحماية المدنية بقنا وتم تيسير حركة السير، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا أيضًا، من استخراج شخصين كانا محتجزين تحت انقاض انهيار منزل ببندر قنا في سوق ليبيا.

تلقي مدير امن قنا، اخطارا يفيد انهيار منزل من الطوب اللبن في سوق ليبيا ببندر قنا، وأسفر حادث الانهيار عن إصابة شخصين وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


تصادم سيارتين

قرية كرم عمران

محافظة قنا

مدير امن قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة