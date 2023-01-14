إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا ، وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5376 ن ا س، ملاكي، بالطريق الدائري أمام مركز مطاي بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين إصابة كل من: منار ناجي 22 عاما، طالبة، محمد حسن 35 عاما، موظف، ابنه آدم 9 سنوات، تلميذ، وجميعهم يقيمون بمركز مغاغة، وتم نقلهم لمستشفي مطاي المركزي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات ببين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الدائري، وتم التحفظ علي السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وأصيب صباح اليوم 4 أشخاص، إثر وقوع حادثين بالطريق الدائري بمركز المنيا، حيث أصيب 3 إثر تصادم ربع نقل ودراجة نارية، كما أصيب شخص صدمه توك توك بدون لوحات معدنية بنفس الطريق.